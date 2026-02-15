Columnistas

Invertimos 30 veces más en destruir la naturaleza que en salvarla

Persistir en financiar la degradación de la naturaleza incrementa la exposición a riesgos físicos, regulatorios y financieros. En términos simples, se están erosionando los fundamentos biofísicos sobre los cuales se construye la economía

EscucharEscuchar
Por Lenin Corrales
Protección del planeta, protección de la biodiversidad, Día de la Tierra, soluciones basadas en la naturaleza, sostenibilidad, descarbonización
La política fiscal envía señales más fuertes a favor de la degradación que de la conservación, y esto también ocurre en Costa Rica. (Shutterstock/Imagen)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Lernin CorralesnaturalezaSoluciones basadas en la Naturalezasostenibilidadprotección de la biodiversidaddescarbonización

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.