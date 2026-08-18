Columnistas

Inversión extranjera en Costa Rica: las ventajas que funcionaron durante 30 años están cambiando

Durante décadas, asumimos que una persona estudiaba una profesión al inicio de su vida laboral y la ejercía hasta su retiro. Ese paradigma comienza a desaparecer

EscucharEscuchar
Por Yanni Sterloff
Dispositivos médicos, zonas francas
En la actualidad, y desde hace varios años, el sector de dispositivos médicos representa una de las principales áreas de inversión extranjera directa en el país. (Shutterstock/Shutterstock)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Yanni Sterloffventajas competitivasreconversión laboralatracción de inversión extranjeraimpuesto mínimo global OCDEinteligencia artificial y empleodeslocalizaciónimpuesto mínimo global

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.