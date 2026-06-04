Inteligencia artificial: el Papa vs. el CEO

¿Qué tiene que ver la encíclica Magnificat Humanitas, del papa León XIV, con el manifiesto La República Tecnológica, de Alexander Karp, CEO y fundador de la empresa Palantir? Todo, y nada.

La encíclica y el manifiesto tratan un mismo tema –la inteligencia artificial (IA)– y reconocen que estamos ante una transformación histórica comparable a la Revolución Industrial. La IA va a alterar nuestra forma de vivir, de trabajar, de pensar y de convivir. Es el reto de nuestro tiempo.

Para Karp, el desafío principal es geopolítico. Su preocupación es que Estados Unidos y sus aliados pierdan la carrera tecnológica y militar frente a China y otros competidores estratégicos. Por eso, deplora la supuesta actitud timorata de las empresas tecnológicas para colaborar abierta e intensamente con la industria militar en vez de desperdiciar su talento promoviendo redes sociales, entretenimiento digital y compras en línea.

Para el Papa, el desafío principal es ético. Su punto de partida es la inalienable dignidad humana. Por eso, advierte contra la automatización de la guerra y rechaza la idea de delegar decisiones morales últimas a sistemas algorítmicos. En sus palabras, debemos “desarmar la IA”. Desde su visión, la paz se logra mediante el multilateralismo y la diplomacia, mientras Karp entiende la paz como el resultado de que todos los enemigos reconozcan la superioridad militar de Estados Unidos.

La tecnología nunca es neutral. Los algoritmos, nos dice el Papa, reflejan los intereses, valores y estructuras de poder de quienes los diseñan y controlan. Teme que la concentración de datos, plataformas, algoritmos y capacidad computacional en pocas empresas o países genere el surgimiento de un nuevo colonialismo digital y nuevas formas de dependencia, extractivismo y desigualdad.

Frente a eso, la encíclica contrapone dos modelos de desarrollo tecnológico: uno basado en la cooperación, la solidaridad y el bien común, y otro basado en la concentración del poder y la extracción de riqueza. Karp, sin pestañear, apuesta por el segundo. Y va ganando.

leonardogarnier@gmail.com

Leonardo Garnier ha sido profesor e investigador de la Universidad de Costa Rica (UCR) y de la Universidad Nacional (UNA), ministro de Planificación Nacional y Política Económica (1994-1998), ministro de Educación Pública (2006-2014) y asesor especial del secretario general de las Naciones Unidas para la Cumbre por la Transformación de la Educación (2022-2023).