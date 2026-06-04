Columnistas

Inteligencia artificial: el Papa vs. el CEO

La encíclica papal contrapone dos modelos de desarrollo tecnológico: uno basado en la cooperación, la solidaridad y el bien común, y otro basado en la concentración del poder y la extracción de riqueza

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Por Leonardo Garnier

¿Qué tiene que ver la encíclica Magnificat Humanitas, del papa León XIV, con el manifiesto La República Tecnológica, de Alexander Karp, CEO y fundador de la empresa Palantir? Todo, y nada.








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Leonardo Garnier

Leonardo Garnier

Ha sido profesor e investigador de la Universidad de Costa Rica y de la Universidad Nacional, ministro de Planificación Nacional y Política Económica (1994-1998), ministro de Educación Pública (2006-2014) y asesor especial del secretario general de las Naciones Unidas para la Cumbre por la Transformación de la Educación (2022-2023).

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