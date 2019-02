Más diputados. Uno podría adoptar la posición populista de oponerse al incremento de los diputados. Podría argumentar que la Magdalena no está para tafetanes, dada la crisis fiscal del país. Pero sería irresponsable. En primer lugar, como ya dijimos, es necesaria una reforma constitucional que, por su naturaleza, tomaría de dos a tres años en el trámite legislativo y no entraría a regir sino hasta cuatro años después. El país no va a estar en crisis fiscal para siempre.