Columnistas

Hungría: ¿un manual para vencer al populismo?

Ganan quienes entienden cómo funciona el sistema político y cómo está amañado en su contra, quienes se organizan mejor que el bando contrario y transmiten mensajes con sentido y quienes pueden crear símbolos potentes que expresen un sentimiento general de descontento

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Por Jan-Werner Mueller
Peter Magyar y Viktor Orban. El primero obtuvo una aplastante victoria en las elecciones de Hungría del 12 de abril 2026 y pone fin a 16 años de gobierno autocrático en Hungría
Peter Magyar y Viktor Orban. El primero obtuvo una aplastante victoria en las elecciones de Hungría del 12 de abril de 2026 y puso fin a 16 años de gobierno autocrático en Hungría. (Archivo LN/Fotocomposición)







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