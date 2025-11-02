Columnistas

Hoy todo tiene que ser ‘súper mega extra cool’

Todo debe ser un juego pirotécnico público, incluso la rendición de cuentas del servicio público, expropiada de su solemnidad y rebajada a puestas en escena ridículas

EscucharEscuchar
Por Isabel Gamboa Barboza
Actividades sociales para revelar género sexo del bebé, embarazo, embarazadas, futuros padres, niño o niña
Las parejas que esperan bebé organizan su evento de “revelación de sexo” y un público ansioso espera ser rociado por el polvo o el confeti de cañones que disparan azul o rosa brillantes. (Shutterstock/Foto)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Isabel Gamboa Barbozasuper mega extra cool
Isabel Gamboa Barboza

Isabel Gamboa Barboza

Doctora en estudios culturales y sociales, dedicada a la docencia universitaria y a la investigación del sufrimiento y el vínculo social, las desigualdades entre mujeres y hombres y los discursos culturales acerca de la pobreza, la salud, la enfermedad y el poder, entre otros.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.