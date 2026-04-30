Columnistas

Hoy es un buen día para partir

Me voy porque he llegado a una estación de mi vida en la que quiero buscar nuevos caminos de expresión, otras maneras de forjar y expresar mi pensamiento sin estar atado a una frecuencia semanal

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Por Jorge Vargas Cullell

Este mes cumplo veinte años de escribir columnas para este diario, una por semana y más de mil en total. Inicié el 20 de abril del 2006, cuando reemplacé como columnista de los jueves a Leonardo Garnier, quien había sido nombrado ministro de Educación Pública.








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