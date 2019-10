Hace pocos días me enteré por La Nación, mi lectura diaria, de tu fallecimiento, José Martí. Debo confesarte que la noticia me angustió. Una semana antes, días más, días menos, te había llamado y tu voz me parecía enronquecida, lo cual comenté con Gina, mi señora. Me he hecho la promesa de dedicarte una oración en mis rezos cotidianos. Recordé que me enteraste de que orabas diariamente, lo cual me dio una inmensa satisfacción. Igualmente, me alegró saber que habías emprendido estudios de los textos bíblicos bajo la guía de un instructor. ¡Excelente! El Altísimo bendecirá a los tuyos por tus obras.