Yo no molestaba y don Joaquín, siempre amable, nunca me echó de la gradita. Un día, me dieron como tarea escolar una composición sobre un tema libre. Yo me quebraba la cabeza adivinando algo atractivo y, sobre todo, no escribir tonteras. Tan preocupado estaba que mi madre me aconsejó pedirle guía a don Joaquín.