Columnistas

Historias de aparecidos: ahora no se trata de pretender la verdad

La exactitud de la información es menos importante que la información que reconforta. Por consiguiente, ahora no se trata de pretender la verdad

EscucharEscuchar
Por Carlos Arguedas Ramírez

En alguna parte de no recuerdo qué libro encontré una historia que me devolvió al pasado, a ese tiempo al que se refería un viejo filósofo frustrado y político fracasado como a su infancia más recóndita, seguro porque tenía buen recuerdo de ella, pero más ciertamente porque entonces aprendió para siempre que lo único verdadero no existe.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Carlos Arguedas RamírezHilando finoLa verdad
Carlos Arguedas Ramírez

Carlos Arguedas Ramírez

Carlos Arguedas Ramírez fue asesor de la Presidencia (1986-1990), magistrado de la Sala Constitucional (1992-2004), diputado (2014-2018) y presidente de la Comisión de Asuntos de Constitucionalidad de la Asamblea Legislativa (2015-2018). Es consultor de organismos internacionales y socio del bufete DPI Legal.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.