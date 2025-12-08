Columnistas

‘Hechos, querido amigo’: lo que olvidamos al formarnos una opinión

Mucho se ha dicho de la necesaria conexión entre hechos y opiniones a los fines del buen juicio; no obstante, yo la paso por alto con frecuencia, aferrado a prejuicios y convicciones

EscucharEscuchar
Por Carlos Arguedas Ramírez

Allá en la memoria voy saliendo de algún lugar con Los errores judiciales bajo el brazo, un libro muy apreciado del abogado francés René Floriot. Entonces, tropiezo con un conocido que me pregunta qué leo. Se lo muestro y exclama: “¡Cómo puede ser que tantos errores quepan en tan pocas páginas!”.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Carlos Arguedas RamírezHilando finohechosopiniones
Carlos Arguedas Ramírez

Carlos Arguedas Ramírez

Carlos Arguedas Ramírez fue asesor de la Presidencia (1986-1990), magistrado de la Sala Constitucional (1992-2004), diputado (2014-2018) y presidente de la Comisión de Asuntos de Constitucionalidad de la Asamblea Legislativa (2015-2018). Es consultor de organismos internacionales y socio del bufete DPI Legal.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.