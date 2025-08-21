Columnistas

Hasta el presidente de Estados Unidos acepta que el imperio ruso ha regresado

Si la reciente reunión de Trump y Putin tuvo un tufillo a la Conferencia de Yalta de 1945, donde los vencedores de la Segunda Guerra Mundial se repartieron el botín geopolítico, es porque constituyó otro hito en el declive del multilateralismo y el supranacionalismo

Por Joschka Fischer
Trump y Putin se reúnen en Alaska por primera vez desde la invasión de Ucrania, en una cumbre clave que podría definir el futuro del conflicto.
Trump y Putin se reunieron en Alaska por primera vez desde la invasión de Ucrania. La aparición conjunta de ambos, estrechándose la mano en la pista con alfombra roja y compartiendo una limusina, fue un claro mensaje para el mundo. (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP)







