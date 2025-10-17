Columnistas

Hacer campaña como si Chaves no existiera

Si incluyo a los 20 candidatos en mi instancia, es porque incluso Laura Fernández debería ponderar con cuidado qué implica centrar su campaña en vestirse con los ropajes de Chaves

Por Eduardo Ulibarri

Nadie me lo ha pedido, pero he decidido ofrecer un modesto consejo a los 20 candidatos y candidatas presidenciales. Es este: hagan campaña como si Rodrigo Chaves no existiera.








Eduardo Ulibarri

Eduardo Ulibarri es periodista, profesor universitario y diplomático. Consultor en análisis sociopolítico y estrategias de comunicación. Exembajador de Costa Rica ante las Naciones Unidas (2010-2014).

