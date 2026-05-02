Columnistas

¿Habla inglés fluidamente?

No es lo mismo reconocer estructuras en un examen que sostener una conversación o desempeñarse en un entorno laboral bilingüe

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Por Andrés Fernández Arauz

Si uno revisa los indicadores oficiales, la historia del inglés en Costa Rica parece distinta. Según el informe de Resultados de Metas del Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública (PNDIP), informe anual 2025 –publicado por Mideplán–, más del 60% de las personas estudiantes que cursan el último año de secundaria alcanza un nivel B1 o superior en comprensión lectora y escucha en inglés, superando ampliamente las metas establecidas.








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Andrés Fernández Arauz

Andrés Fernández Arauz

Economista en jefe del Consejo de Promoción de la Competitividad. Licenciado en Economía y máster en Estadística por la Universidad de Costa Rica, posee una maestría en Data, Economics and Development Policy del MIT. Sus contribuciones académicas se han publicado en revistas nacionales e internacionales

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