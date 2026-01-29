Guía para decidir por quién votar: la tríada oscura y la tríada clara

La Psicología utiliza triángulos para graficar las dos tríadas: la oscura, con sus tres componentes (narcisismo, maquiavelismo y psicopatía) y la clara, compuesta por humanismo, empatía e integridad.

Usamos el término “personalidad” con diferentes connotaciones, pero todos sabemos que la personalidad de alguien es algo que lo define en un sentido que es fundamental. Nos dice mucho sobre cómo es esa persona y qué podemos esperar de ella, en todas las dimensiones de su existencia, en su vida personal y social.

Si observamos el tipo de personalidad y carácter que tiene una persona, podemos, entre otras cosas, anticipar o hacer predicciones plausibles sobre cómo se comportará en el futuro.

Cuando los ciudadanos tomamos la decisión de por quién votar, somos influenciados por una mezcla de factores de diferente tipo: afiliación partidista, posiciones ideológicas e identidades de grupo, la situación económica, influencia y manipulación de medios masivos de comunicación y lo que podría llamarse emociones morales, es decir, si percibimos que un candidato es honesto, coherente, justo y auténtico, o todo lo contrario.

Existe una área de la Psicología que se conoce como Psicología de la Personalidad, que estudia las diferencias individuales en formas características de pensar, actuar y sentir. Entre los conceptos que se han desarrollado, están ciertos tipos o perfiles de personalidad que son muy consistentes y permiten predecir cómo se pueden comportar las personas en diversos escenarios, en el futuro.

Uno de estos conceptos me parece relevante como un criterio más para decidir por quién votar. Existen dos perfiles diametralmente distintos que se conocen como la tríada oscura y la tríada clara.

La tríada oscura está compuesta por tres rasgos: narcisismo, maquiavelismo y psicopatía.

Por narcisismo, en este contexto, entendemos una necesidad excesiva de admiración, un sentido de grandiosidad, es decir, un sentimiento de ser especial, superior e importante, y una actitud de merecimiento injustificada.

Mi definición preferida de maquiavelismo es un estilo interpersonal traicionero, un desprecio y cinismo hacia las categorías morales y una concentración en el interés y beneficio personal. Son personas que mienten, pero no están preocupadas por la verdad, les tiene sin cuidado si dicen la verdad o no, son lo que, en inglés, llaman bullshitters. Afirman sin temor lo que sea que perciben que les dará una ventaja.

Por psicopatía, se debe entender ciertos rasgos sociales como la tendencia a manipular, engañar y un atractivo personal superficial; en relación con esto último, son frecuentes rasgos histriónicos, dramáticos, orientados a volver la atención sobre sí mismo. Los rasgos emocionales asociados a psicopatía son falta de remordimiento, ausencia de empatía, crueldad y reacciones emocionales superficiales. En las formas más severas, pueden presentar conductas cuasicriminales o criminales y estilos de vida erráticos caracterizados por impulsividad, cambios de actividad y conductas riesgosas.

La tríada clara es un concepto más nuevo, validado empíricamente, destacado en los escritos de Scott Barry Kaufman. Esta incluye algunas características que se relacionan con la búsqueda del bienestar colectivo y el altruismo.

Los rasgos que caracterizan a las personas que presentan la tríada clara son principios humanistas, como creer en la dignidad de todos los seres humanos, relacionarse con todas las personas como fines en sí mismos, no como medios para lograr ambiciones personales, y la obligación de tratar a todas las personas como sujetos merecedores de respeto.

En la práctica, estas personas pueden criticar vehementemente a sus adversarios, pero no insultan, humillan o se burlan de quienes no comparten sus puntos de vista; respetan la institucionalidad y son sensibles a las necesidades de los ciudadanos en desventaja social, económica o minorías estigmatizadas.

Estas personas orientan su vida personal y pública por principios, un rasgo que las inclina a ser coherentes entre los fines y los medios que utilizan, no toman atajos morales y se justifican por hacerlo, y son transparentes y explícitas sobre cuál es la brújula ética que los guía.

Finalmente, tienen esperanza en la humanidad: parten de la premisa de que, en general, los seres humanos somos confiables, pero entienden las limitaciones y debilidades de nuestra especie, por lo que transmiten un optimismo realista. Como entienden y aceptan la naturaleza social y cooperadora de los seres humanos, tienden a negociar, buscar consensos y pensar en los resultados a largo plazo, no en conquistas pírricas inmediatas.

Ninguna persona, líder político o ciudadano común calza perfectamente con los perfiles que he delineado, pero si se hace el ejercicio de mantener en mente a un político específico e intentar asociarlo con alguna de las dos tríadas, pienso que será bastante fácil ubicarlo en alguna de las dos. Hagamos la tarea antes de ejercer ese derecho maravilloso que tenemos los costarricenses a elegir libremente a nuestros gobernantes.

Luis Diego Herrera Amighetti es psiquiatra, especialista en niños, adolescentes y salud pública, y miembro de número de la Academia Nacional de Medicina.