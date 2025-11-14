Columnistas

Guardar las formas: por una política con decencia

La decencia implica un cierto reconocimiento de las formas. Harían bien los políticos en ejercitar algún grado de contención verbal, de ecuanimidad e incluso de elegancia

EscucharEscuchar
Por Carlos Francisco Echeverría
Políticos o personas de negocios estrechándose la mano
Aunque en política a menudo sea inevitable la confrontación, la cortesía debería ser un punto de partida. (Shutterstock/Shutterstock)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
decenciaéticapolítica

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.