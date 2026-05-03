Columnistas

Golpe en las urnas: fracasamos en escuchar el dolor y la rabia

En la academia, llevamos años investigando a poblaciones empobrecidas y hablando en su nombre, pero ¿escuchamos realmente o solo queremos que piensen como nosotros?

EscucharEscuchar
Por Isabel Gamboa Barboza
01/02/2026 San José, Monumental, Seguimiento Laura Fernández en el día de las Elecciones 2026.
Sería un disparate y una bajeza concluir que el triunfo del PPSO se debe únicamente a que los votantes fueron manipulados. Debemos al menos pensar en la posibilidad de que dicho partido supo hacerle un lugar a su dolor y su rabia. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Isabel Gamboa Barbozatriunfo del oficialismoeleccionesfracasodolorrabiasufrimiento
Isabel Gamboa Barboza

Isabel Gamboa Barboza

Doctora en estudios culturales y sociales, dedicada a la docencia universitaria y a la investigación del sufrimiento y el vínculo social, las desigualdades entre mujeres y hombres y los discursos culturales acerca de la pobreza, la salud, la enfermedad y el poder, entre otros.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.