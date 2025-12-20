Columnistas

Gobernar más allá del discurso

La lección es clara: ningún pilar por sí solo alcanza. Mejorar la educación sin conectividad, invertir en infraestructura sin gestión local o hablar de empleo formal sin trámites simples produce avances parciales y frágiles

Por Andrés Fernández Arauz

Gobernar con visión de largo plazo no es un ejercicio retórico. Implica traducir aspiraciones en metas intermedias, verificables y coherentes con el rumbo del país. Sin ese paso, los planes se diluyen en declaraciones y la gestión pública vuelve a navegar a corto plazo.








Economista en jefe del Consejo de Promoción de la Competitividad. Licenciado en Economía y máster en Estadística por la Universidad de Costa Rica, posee una maestría en Data, Economics and Development Policy del MIT. Sus contribuciones académicas se han publicado en revistas nacionales e internacionales

