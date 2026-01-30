Columnistas

Ganar las elecciones no es lo difícil

La polarización en que nos encontramos está desolando a las generaciones más jóvenes. Sus sensaciones son de ira, tristeza e impotencia frente a un sistema cruel e injusto, que cada vez les cierra más oportunidades

Por María José Cascante Matamoros
María José Cascante, docente de Ciencias Políticas en UCR. Proyecto En voz alta, de Opinión
