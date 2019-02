Bjørn Lomborg, profesor visitante en Copenhagen Business School, es director del Copenhagen Consensus Center. Los libros de su autoría incluyen: “The Skeptical Environmentalist, Cool It”, “How to Spend $75 Billion to Make the World a Better Place”, “The Nobel Laureates’ Guide to the Smartest Targets for the World”, y, más recientemente, “Prioritizing Development”. © Project Syndicate 1995–2019