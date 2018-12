Así, para colocar la emisión del 2020, el déficit primario del 2019 deberá no haber sido mayor al 2,1 % del PIB; para la emisión del 2021, el déficit primario del 2020 deberá no haber sido mayor al 1,1 % del PIB; para ejecutar la colocación externa en el 2022, el déficit primario deberá, en el 2021, no haber sido mayor a 0; y para el último año de la autorización, 2023, deberá haberse dado en el 2022 un superávit primario del 0,9% del PIB.