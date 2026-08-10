Columnistas

Costa Rica vive para pagar intereses: el problema que los eurobonos no resuelven

Lo que debemos tener presente al discutir los eurobonos es que, si bien el país podría conseguir mejores condiciones de financiamiento, dicha operación no genera nuevos ingresos, no reduce los gastos estructurales y no elimina la voluminosa deuda existente

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Por Luis Liberman y Daniel Ortiz
Una taza de té de manzanilla junto a una imagen de radiografía de una fractura de hueso
Así como una fractura ósea no se cura con té de manzanilla, los problemas de financiamiento del país no se resuelven recurriendo siempre a los mercados internacionales. (Imagen generada con IA/Inteligencia artificial)







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