Estamos dejando morir a nuestros adolescentes y jóvenes

Todos los tradicionales sistemas de apoyo y protección de adolescentes y jóvenes se han debilitado: familia, educación, protección, salud y comunidad. Esta grave situación debe estar en el debate político

Por Alberto Morales
Adolescentes, jóvenes en riesgo social, en abandono, desatendidos, solos, ninis, depresión, suicidio
adolescentesjóveneshomicidiossucidiosdepresiónpobrezamuertes violentas
Fundador y director por 35 años de la Clínica de Adolescentes del Hospital Nacional de Niños. Profesor universitario del posgrado de Medicina de la UCR. Miembro fundador y presidente de la Asociación Pro Desarrollo Saludable de la Adolescencia, cargo que ejerció hasta el 2024.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.