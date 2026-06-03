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‘Esta es la verdad’: cómo la soberbia se disfraza de certeza

Cuando el otro deja de ser alguien con quien debatir con argumentos y se convierte en alguien a quien debo derrotar, la conversación pública se degrada en un combate moral

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Por Juan José Romero Zúñiga
Pequeñas figuras humanas en distintos puntos de un laberinto. Búsqueda del camino, de la verdad
La verdad no se posee como se tiene una finca o un título académico. La verdad se busca, se aproxima y se contrasta. (Shutterstock/Imagen)







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Juan José Romero Zúñiga

Juan José Romero Zúñiga

Académico universitario con 30 años de experiencia en docencia, investigación y extensión. En la actualidad, es académico de tiempo completo en la Universidad Nacional (su alma máter), y en la Universidad de Costa Rica.

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