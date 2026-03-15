Columnistas

¿Está Costa Rica cerca de instituir el derecho penal del enemigo?

El controversial concepto del derecho penal del enemigo se opone a la visión garantista del derecho penal democrático. El primero propone tratar a ciertos delincuentes como enemigos peligrosos para la existencia del Estado y no como ciudadanos

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Por Constantino Urcuyo
Manos de hombre con esposas, manos a la espalda, apresado, detenido
La teoría del derecho penal del enemigo propicia penas muy altas y no busca rehabilitar. (Shutterstock/Imagen)







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Constantino Urcuyo

Constantino Urcuyo

Es abogado y doctor en Sociología Política de la Universidad de París. Catedrático de la Universidad de Costa Rica, exdiputado y director académico del Ciapa. Profesor visitante en las universidades de Tulane y Salamanca. También es consultor internacional y nacional para diversas empresas.

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