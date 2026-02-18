Columnistas

¿Está Costa Rica ante una deriva iliberal?

Los peligros asoman en el horizonte. En palabras de Octavio Paz: ‘Sin libertad, la democracia es despotismo; sin democracia, la libertad es una quimera’

EscucharEscuchar
Por Constantino Urcuyo
El iliberalismo es una corriente ideológica y política que utiliza procesos democráticos formales como las elecciones; sin embargo, erosiona los principios de la democracia liberal, tales como el Estado de derecho, la separación de poderes y el respeto a las libertades individuales. (Shutterstock)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Constantino Urcuyodemocracia liberaliliberalismolibertaddemocracia
Constantino Urcuyo

Constantino Urcuyo

Es abogado y doctor en Sociología Política de la Universidad de París. Catedrático de la Universidad de Costa Rica, exdiputado y director académico del Ciapa. Profesor visitante en las universidades de Tulane y Salamanca. También es consultor internacional y nacional para diversas empresas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.