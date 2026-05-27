Columnistas

Eso no puede pasar aquí

El problema de una crisis es que se sabe cuándo comienza, pero no cuándo ni cómo termina. Y si nos llevará a algo peor

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Por Carlos Cortés

“Eso no puede pasar aquí” fue la frase más repetida en Costa Rica en los últimos cuatro años. Y no lo digo solo por los excesos de Rodrigo Chaves y del chavismo, sino también por fenómenos que habían aparecido previamente y que fueron potenciados por el oficialismo en una hábil estrategia de comunicación política, como el odio a las “élites corruptas” y la oposición entre “buenos” que me apoyan y “malos” que no lo hacen, la violencia criminal del narcotráfico y la brutal fractura entre las provincias costeras y el centro. Un centro que sigue siendo el núcleo geográfico del país, aunque el eje político se haya desplazado a la periferia y hacia esa otra periferia que es el resentimiento alimentado por las redes sociales.








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