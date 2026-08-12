Columnistas

Es terrible que el pueblo pierda el miedo

A más obediencia y servidumbre respecto de la imagen de un amo, menos posibilidades de escuchar a otro y menos posibilidades de pensar

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Por Carolina Gölcher
Muchos individuos postrados, en actitud de reverencia, frente a un rey, dios, amo, líder
Líderes que hacen mucho ruido erosionan la capacidad de pensar de sus seguidores. (Shutterstock/Ilustración)







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Carolina Gölcher

Carolina Gölcher

Graduada en Psicología de la Universidad Autónoma Monterrey y especializada en Psicoanálisis. A partir de 2006, se dedica a la clínica privada.

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