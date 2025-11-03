Columnistas

¿Es hora de hacer nuestra Constitución más igualitaria e inclusiva?

La Asamblea Constituyente que dictó nuestra Carta Magna en 1949 estaba conformada solo por hombres, presumiblemente imbuidos de la cultura patriarcal de su tiempo

EscucharEscuchar
Por Carlos Arguedas Ramírez

La Constitución española “es machista sin lugar a dudas”, afirman catedráticos de la Universidad de Sevilla. La información es del diario español El País (edición digital, 28 de octubre), tan resumida que no es posible basarse en ella para conocer los motivos que la sustentan.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Carlos Arguedas RamírezHilando finoConstituciónConstitución machistapatriarcado

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.