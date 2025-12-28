Columnistas

Entre la presa y el Cecot: la Costa Rica que se estanca mientras el poder se enoja

Me da risa imaginar todas las barbaridades que aquí los presos pueden gritarle a un presidente. Pero a él lo frustran y acongojan y lo vuelven irascible como a un niñito de kínder a quien otro pequeño le quita su carrito

EscucharEscuchar
Por María Flórez-Estrada Pimentel
Autopista General Cañas, marchamo
Un día de finales de noviembre en la autopista General Cañas. La fecha y el lugar son casi decorativos, porque la congestión vial es cosa de todos los días en toda la GAM. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
presasCecotMaría Flórez-Estrada Pimentelelecciones 2026
María Flórez-Estrada Pimentel

María Flórez-Estrada Pimentel

Doctora en Estudios Sociales y Culturales, socióloga y comunicadora.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.