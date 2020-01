Lo reconozco: me fui de jupa con el oropel municipal, pero tampoco soy incauto. Tanto frenesí producirá un resultado altamente probable: una buena parte (si no la mayoría) de los alcaldes que buscan reelegirse logrará su cometido. Aunque sean unos impresentables. Es una de las ventajas del titular: compite en una cancha desnivelada contra rivales que no han podido hacer obra y no tienen el tejido de las dirigencias locales a su favor.