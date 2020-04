Podemos, entonces, dar el parte oficial: nos han fallado el Año Nuevo chino y la conjunción de los astros. Y, ni modo, me he quedado sin saber la suerte que correremos los más de 630 millones de virgo en el mundo. Seguro que un premio de la lotería estaba aguardando por nosotros. La moraleja de esta historia no es, como podría colegirse, que la astrología quedó en evidencia por bateadora. Pero ¿es que alguna vez argumentó ser ciencia? Otra cosa es que muchos lo crean así, pero ahí que cada palo aguante su vela.