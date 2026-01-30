Columnistas

En la puerta de la urna, creo en Costa Rica

Votemos a conciencia. Recorramos con la mirada las fotos de quienes nos pretenden gobernar. Viéndolos a la cara en la papeleta, pensemos en sus actuaciones, sus compromisos y sus intenciones

EscucharEscuchar
Por Ronald Matute

Se acerca el día, costarricenses. ¡A las urnas! La democracia nos convoca y la patria nos necesita. Llegó el día, por fin, en que pasado y presente se dan la mano para tejer el futuro.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Elecciones 2026VotoSufragioPapeletasDemocracia
Ronald Matute

Ronald Matute

Tiene amplia experiencia en la cobertura de temas políticos y sociales. Hasta el 2009 se desempeñó como editor de la sección de Sociedad y Servicios. Es licenciado en Periodismo por la UCR. Recibió el premio de La Nación como "Redactor del año" en 1999.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.