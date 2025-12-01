Columnistas

En este valle oscuro que atravesamos como país, me sostiene el optimismo

Es más fácil iniciar una guerra que abolir un ejército, y más fácil talar un bosque que tener la paciencia de verlo crecer. Es más sencillo desmantelar instituciones que tener la visión de construirlas y cuidarlas de generación en generación

Por María Estelí Jarquín Solís
Optimismo, resiliencia, vienen tiempos mejores, futuro, vencer la adversidad
¿Cómo mantenerse optimista en momentos en que el país se siente tan convulso? En mi caso, me gusta pensar que el optimismo lo llevo en la sangre. Lo bueno se abrirá camino. (Shutterstock/Foto)







