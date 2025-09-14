Columnistas

¿Empleo a los 70?

Al contrario de Alemania, la última reforma de pensiones aquí, lejos de incentivar la permanencia en el trabajo de quienes estaban próximos a jubilarse, generó una ola masiva de retiros anticipados

Por Nuria Marín Raventós

En el año 2024, Alemania, que es la tercera economía en PIB nominal del mundo, tomó la decisión de invitar a los jubilados a regresar voluntariamente al trabajo y a quienes estaban próximos a pensionarse les ofreció incentivos para que pospusieran su jubilación. La razón de fondo: el envejecimiento de la población, sumado a la pérdida de contribuyentes, hace insostenibles los sistemas jubilatorios.








Licenciada en Derecho de la Universidad de Costa Rica y Máster en Artes Liberales en Harvard University. Co-fundadora y Vicepresidenta del grupo empresarial "Alvarez y Marín Corporación". Mujer Empresaria del Año 2011, Premio Alborada, Programa de Desarrollo Mujer Empresaria, Cámara de Comercio. Profesora, analista y conferencista.

