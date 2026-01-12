Columnistas

Emojis, las nuevas máscaras sociales

El emoji reduce el peligro que significa la libertad de explicarse: escoger las palabras invocando las que mejor reflejan lo que se quiere decir

Por Carlos Arguedas Ramírez

Es casi seguro que lo primero que hago cada mañana sea contestar mensajes empleando los emojis que mejor resuman lo que quiero decir. Vamos, no necesariamente lo que quiero decir: más bien la reacción que se espera de mí y que procuro transmitir. Porque he notado que debido a los desmanes prevalecientes me esfuerzo en reaccionar como es debido, de manera previsible y precisa, y supongo que habrá siempre un emoji que induzca esa impresión, uno cabal y complaciente.








Carlos Arguedas Ramírez fue asesor de la Presidencia (1986-1990), magistrado de la Sala Constitucional (1992-2004), diputado (2014-2018) y presidente de la Comisión de Asuntos de Constitucionalidad de la Asamblea Legislativa (2015-2018). Es consultor de organismos internacionales y socio del bufete DPI Legal.

