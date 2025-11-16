Columnistas

El vapeo y los ‘e-cigarettes’: una amenaza cuyas consecuencias podrían ser más graves de lo conocido

Estos productos no son inocuos ni representan una vía para dejar el fumado de cigarrillos tradicionales. No caigamos en otro engaño de la industria

EscucharEscuchar
Por Nuria Marín Raventós

Para mi generación fue una gran conquista el establecimiento de regulaciones al uso y la publicidad del tabaco, que era visto como el gran enemigo de la salud. Ante eso, el mercado respondió con la creación de dos sustitutos: el vapeo y el cigarro electrónico, con la falsa idea de que ambos serían la vía fácil para dejar de fumar y reducir el daño a la salud.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
vapeocigarrillos electrónicossalud pública
Nuria Marín Raventós

Nuria Marín Raventós

Licenciada en Derecho de la Universidad de Costa Rica y Máster en Artes Liberales en Harvard University. Co-fundadora y Vicepresidenta del grupo empresarial "Alvarez y Marín Corporación". Mujer Empresaria del Año 2011, Premio Alborada, Programa de Desarrollo Mujer Empresaria, Cámara de Comercio. Profesora, analista y conferencista.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.