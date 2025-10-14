Columnistas

El TSE tiene la razón

Una pregunta elemental: ¿estaría el TSE dispuesto a jugarse su reputación incólume de 75 años de trayectoria haciendo una petición inconstitucional y antojadiza a la Asamblea Legislativa?

EscucharEscuchar
Por Rubén Hernández Valle
Ultima conferencia de prensa, del presidente de la República, Rodrigo Chaves
En 2009, cuando se aprobó el Código Electoral, el artículo 146 le otorgó al TSE la competencia de sancionar al presidente por beligerancia política. Actualmente, hay un expediente con 15 denuncias por beligerancia contra Rodrigo Chaves. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
beligerancia políticaRubén Hernández ValleTribunal Supremo de EleccionesTSEAsamblea Legislativafuero de improcedibilidadRodrigo Chaves

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.