Columnistas

El talón de Aquiles de la infraestructura costarricense

Incluso en el sector eléctrico, el mejor evaluado por el CFIA, persisten diferencias territoriales relevantes: la frecuencia de interrupciones puede casi duplicarse entre regiones y las tarifas eléctricas varían significativamente según la ubicación

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Por Andrés Fernández Arauz

Costa Rica no enfrenta un problema de infraestructura en abstracto. Enfrenta un problema de gestión y distintas fuentes lo confirman desde ángulos complementarios.








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Andrés Fernández Arauz

Andrés Fernández Arauz

Economista en jefe del Consejo de Promoción de la Competitividad. Licenciado en Economía y máster en Estadística por la Universidad de Costa Rica, posee una maestría en Data, Economics and Development Policy del MIT. Sus contribuciones académicas se han publicado en revistas nacionales e internacionales

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