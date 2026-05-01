Columnistas

El saliente oficialismo legislativo torpedea la continuidad

Al impedir el cuórum dos veces, el compromiso de campaña con las mujeres fue, de hecho, violado. Ni siquiera pudieron discutirse los informes sobre el alegado acoso de Alvarado contra una exdiputada

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Por Eduardo Ulibarri

Quizá haya elementos desconocidos que permitan otra lectura. Desde lo que se sabe, esta es la mía: la fracción saliente del oficialismo se despidió con un doble golpe contra la presidenta entrante. Me refiero a su decisión de juntarse a la de Nueva República y exiliados de otras tiendas para impedir el cuórum en las dos últimas sesiones del plenario legislativo. Su propósito fue evitar la discusión de tres informes sobre cargos de acoso sexual atribuidos al diputado Fabricio Alvarado, pero las consecuencias lo trascienden.








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Eduardo Ulibarri

Eduardo Ulibarri

Eduardo Ulibarri es periodista, profesor universitario y diplomático. Consultor en análisis sociopolítico y estrategias de comunicación. Exembajador de Costa Rica ante las Naciones Unidas (2010-2014).

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