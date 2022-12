El rey desnudo

Estoy en modo levemente cínico, por razones que no confieso o que ignoro. Una es que no acabo de encajar ese cuarto gol alemán, que la justicia humana no concedió, según mi inexperto criterio con sobrada razón, pero la tecnología, exenta de calificación moral, validó. El episodio es aleccionador en perspectiva del futuro, sobre todo, cuando se piensa en lo que ocurrirá con la solución de conflictos por medios robóticos, de lo que el VAR es solo un modesto ensayo deportivo.

