El respeto que merecemos en esta campaña electoral

El discurso de Eugenia Zamora, presidenta del TSE, en el acto de convocatoria a las elecciones nacionales, estuvo hilvanado por una hebra discreta, pero elocuente y necesaria. Me refiero, según sus palabras, a uno de esos “principios fundamentales en los que creemos y defendemos: que todas las personas merecen respeto”.

Ese respeto obliga a que los actores políticos acaten las reglas del proceso electoral y no malgasten nuestro tiempo, personal y cívico, “en insultar a los rivales, caricaturizar sus ideas, repetir –sin reflexionar– unos pocos eslóganes y avivar las llamas de la ira y el miedo mutuos”. También implica rechazar “la valentía impostada, teatral, del grito, de la injuria, de los golpes de pecho y de la agresión verbal”, y sustituirla por “el enorme valor que se necesita para apreciar verdad y razones en los otros”, pues “los berrinches airados –por no poder imponer la propia voluntad– son estériles y corrosivos”.

Añado: cuando un dirigente político acude a la agresión para esconder debilidades propias o evadir el debate serio, irrespeta a todos los ciudadanos. ¿Tendrán los candidatos y candidatas la voluntad de tratarnos como merecemos y pide la magistrada Zamora? Es posible, al menos la mayoría. Sin embargo, aunque así sea –y tengo dudas individuales–, el proceso estará ensombrecido por lo que, más que actitud, es rasgo de personalidad y estrategia del presidente Chaves: violentar límites republicanos, crispar, falsear, desinformar, presionar, injuriar y, sí, hacer “berrinches airados”. Así, pretende dominar la discusión, a menudo con éxito, y seguir debilitando las instituciones democráticas.

Un clarísimo ejemplo: ayer, primer día de la “veda” propagandística a que el Código Electoral obliga al gobierno, la Presidencia ordenó a los ministerios reproducir en sus plataformas digitales la imagen de una campaña contra el TSE. Duró poco, por el rechazo público, pero cumplió con el objetivo de provocar y captar atención.

Presumo que esta línea de narcisismo estratégico depredador se exacerbará conforme el concentrado protagonismo de que ha disfrutado Chaves se diluya y pase a quienes compiten por votos. Si insiste en ella, sin duda distorsionará el proceso electoral. Pero no dudaría de que la mayor víctima colateral sea la candidata que le es más afín.

Correo: radarcostarrica@gmail.com

Red X: @eduardoulibarr1

Eduardo Ulibarri es periodista y analista.