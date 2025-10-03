Columnistas

El respeto que merecemos en esta campaña electoral

Temo que el proceso estará ensombrecido por lo que, más que actitud, es rasgo de personalidad y estrategia del presidente Chaves: violentar límites republicanos, crispar, falsear, desinformar, presionar, injuriar y, sí, hacer ‘berrinches airados’

Por Eduardo Ulibarri

El discurso de Eugenia Zamora, presidenta del TSE, en el acto de convocatoria a las elecciones nacionales, estuvo hilvanado por una hebra discreta, pero elocuente y necesaria. Me refiero, según sus palabras, a uno de esos “principios fundamentales en los que creemos y defendemos: que todas las personas merecen respeto”.








