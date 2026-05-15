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El régimen cubano ya no ruge: así enfrenta el castrismo su peor crisis en décadas

Cuba atraviesa una combinación explosiva de colapso económico, presión internacional y desgaste político que obliga al régimen a buscar salidas antes impensables

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Por Gina Montaner
Una calle de La Habana, Cuba, fotografiada en enero anterior.
Una calle de La Habana, Cuba, fotografiada en enero anterior. (Shutterstock/Foto)







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Gina Montaner

Gina Montaner

Columnista y escritora. Su libro más reciente es 'Deséenme un buen viaje' (Editorial Planeta). En 2006 coordinó los ensayos publicados en 'Un día sin inmigrantes' (Grijalbo) y en 2009 publicó la novela 'La Mala fama' (Grijalbo, Mondadori). Actualmente vive en España.

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