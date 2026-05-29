Columnistas

El PLN tiene razones políticas para frenar la ‘armonización eléctrica’

Presumo que, por ahora, el partido ha generado un neto positivo. Potenciarlo será un gran desafío

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Por Eduardo Ulibarri

Más allá de las objeciones de fondo que los partidos opositores, incluso el PUSC, plantean al plan de “armonización eléctrica”, existen claros móviles políticos para enfrentarlo. Sobre todo, son relevantes para el PLN, por su peso legislativo y porque durante años –incluyendo el pasado– incidió en su contenido. ¿Por qué rechazarlo ahora? Espero no pecar de intelectualismo o ingenuidad al exponer ocho posibles razones:








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Eduardo Ulibarri

Eduardo Ulibarri

Eduardo Ulibarri es periodista, profesor universitario y diplomático. Consultor en análisis sociopolítico y estrategias de comunicación. Exembajador de Costa Rica ante las Naciones Unidas (2010-2014).

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