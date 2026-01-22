Columnistas

El pescado no está vendido, pero casi

La clave de todo es la masa de indecisos, seguramente más de un tercio de las personas con intención de votar. No saben por quién hacerlo e, incluso, no saben si irán a votar: ¿desistirán porque creen que todo está decidido?

Por Jorge Vargas Cullell

A poco menos de quince días de las elecciones, el oficialismo sonríe. Tiene a mano la posibilidad de ganar en primera ronda, de una sola vez, los comicios presidenciales. Además, esta confianza se transmite de manera deliberada para convencer a la opinión pública de que el triunfo está asegurado y que la cita de febrero no será más que un trámite de ratificación.








