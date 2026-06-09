Columnistas

El penoso (y cruel) teatro carcelario del oficialismo

En un país con raíces cristianas, con una jefa de Estado que se fue, con lágrimas en los ojos, a pedir la protección de la Virgen de los Ángeles para su mandato, ¿cómo se puede encajar semejante contradicción moral?

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Por Marco Feoli

Superada la pifia del año carcelario y del anuncio de algo que existe hace décadas, sigue produciendo estupor la puesta en escena que ha hecho el gobierno con el tema penitenciario. Primero, vender la idea de que están acabando las “alcahueterías” cuando empezó, hace un mes, el quinto año del mismo grupo político en el poder es francamente inexplicable. Si había tantos excesos, ¿por qué no se hizo nada desde el 2022? Espectáculo.








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Marco Feoli

Marco Feoli

Marco Feoli es abogado, profesor en la Universidad Nacional (UNA) y miembro del Subcomité para la Prevención de la Tortura de la ONU.

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