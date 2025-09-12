Columnistas

El peligroso ‘derecho’ a portarse mal

Las ciencias del comportamiento señalan que las personas a veces creemos que luego de hacer el bien, tenemos el derecho a actuar mal. Esto puede impactar negativamente el bienestar de terceros

Por Andrea Vásquez R.
Andrea Vásquez R.el derecho a portarse mallicencia moralactuar malderecho a actuar malorganizaciones de bien socialambulanciasbomberosperiodistas

