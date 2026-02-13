Columnistas

El peligro nuclear que realmente debería asustarnos

Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar sobre las armas nucleares. Nos hemos acostumbrado demasiado a ellas. Ha llegado el momento de sentirnos incómodos

EscucharEscuchar
Por Richard Haass
Armas nucleares, amenaza nuclear, misiles nucleares
Limitar la llamada proliferación vertical de los países que ya poseen armas nucleares (que sigan aumentando sus arsenales) podría no ser el mayor reto al que nos enfrentamos en el ámbito nuclear. (Shutterstock/Imagen)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
amenaza nucleartratado Startarmas nuclearesDonald TrumpRusiaEstados Unidos

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.