Columnistas

El peligro de sembrar el odio para deshumanizar a los opositores críticos

En sociedades cuyo tejido social viene desgajándose desde hace años, esas que tienen pocos motivos para asirse de lo mejor de su pasado, sembrar el odio constituye la antesala del fascismo

EscucharEscuchar
Por David Díaz Arias
odio, odiar, venganza, primer plano de hombre con mirada furiosa, ira, enojo, rabia
A la voz de los líderes que llamaron a cometer los crímenes le siguieron masas de gente que se sintieron con la autorización para producirlos. (Shutterstock/Foto)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
odioodiargenocidiosDavid Díaz
David Díaz Arias

David Díaz Arias

Ph.D. en Historia por Indiana University y catedrático en la Universidad de Costa Rica. Ha impartido clases y conferencias en múltiples universidades latinoamericanas, estadounidenses y europeas. Ha publicado decenas de estudios sobre historia de Centroamérica en general y de Costa Rica en particular.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.