Columnistas

El papel de la sociedad civil frente a la erosión democrática

Hoy más que nunca, las organizaciones de la sociedad civil resultan indispensables para limitar el oportunismo político y los afanes autoritarios

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Por Eduardo Ulibarri

Comienzo con una afirmación quizá obvia: junto a una cultura política liberal y una “esfera pública vibrante”, la sociedad civil es sostén y alimento del entramado formal de la democracia. En este habitan, enmarcados por la Constitución y las leyes, las elecciones, los parlamentos, partidos, tribunales y otras instituciones estatales.








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Eduardo Ulibarri

Eduardo Ulibarri

Eduardo Ulibarri es periodista, profesor universitario y diplomático. Consultor en análisis sociopolítico y estrategias de comunicación. Exembajador de Costa Rica ante las Naciones Unidas (2010-2014).

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